Beppe Grillo, annullati due spettacoli in Sicilia: "Dovrò subire un'intervento"

Annullati i due spettacoli di Beppe Grillo in Sicilia. Si sarebbero dovuti tenere a febbraio, il 28 al Teatro Golden a Palermo e il 29 al Teatro Metropolitan di Catania. Come ha annunciato il comico sul blog, lo stop gli è stato imposto da un problema di salute.

“Ciao a tutti, devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour Terrapiattista, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro. Ciao, a presto!”.

I biglietti verranno interamente rimborsati. Nel caso di acquisto in un punto vendita, il rimborso dovrà essere richiesto entro e non oltre il 15 marzo 2020 riconsegnando il biglietto in proprio possesso.

I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite call center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo unicamente le commissioni di servizio e gli eventuali servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi acquistati.

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Per l’ottenimento del rimborso, i biglietti dovranno essere spediti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 10 Marzo 2019 (a far fede la data del timbro postale). Tutte le informazioni necessarie sul sito di Ticketone.

