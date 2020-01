L’oroscopo di oggi, domenica 26 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, domenica 26 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Con Marte generoso, tenetevi su di morale: la giornata sarà dinamica e soddisfacente. Scoverete ciò che vi sarà utile per attività molto creative.

Toro. Giove propizio vi aiuterà a gestire una situazione professionale complicata. Ne uscirete vittoriosi e con buone opportunità anche per il prossimo futuro.

Gemelli. La Luna in Acquario vi farà trascorrere una domenica davvero meravigliosa. Il partner vi avvolgerà in un abbraccio protettivo e passionale. Sintonia dei desideri.

Cancro. A causa di Saturno contrario in Capricorno, guardando avanti e non indietro, vi troverete ad affrontare e a risolvere finalmente una vicenda delicata. Per colpa di Giove avverso, occhio alle finanze.

Leone. Spinti dalla voglia di mettervi sotto i riflettori da una Luna ostile in Acquario, incontrerete dinieghi e reazioni che vi faranno spingere sul pedale del freno.

Vergine. Urano nel Toro e Giove e Saturno nel segno del Capricorno vi forniscono il coraggio di osare dei mutamenti e di liberarvi da situazioni ormai logore.

Bilancia. Per merito di Mercurio, in famiglia stabilirete un dialogo più profondo, tanto che vi sentirete sostenuti, sia nei progetti che nelle aspirazioni. Con Giove e Saturno contro, non sarà facile far tornare i conti.

Scorpione. Venere amica vi renderà creativi e fantasiosi. Vi occuperete di attività affascinanti e incontrerete persone ricche di sensibilità artistica e senso estetico.

Sagittario. Mercurio vi darà modo di approfondire il dialogo con il partner. Per mantenere la fiducia della persona amata però dovete far seguire alle parole i fatti.

Capricorno. Nella vostra attività dimostrerete di essere insostituibili, potenziando volontà, costanza e concretezza. Sarete imbattibili ed efficientissimi.

Acquario. Con Urano contro, si prevedono ritardi e intoppi nelle comunicazioni che tenderanno a farvi perdere del tempo prezioso. Dovete avere pazienza.

Pesci. Grazie a Giove favorevole in Capricorno, colpi di fortuna in campo legale in arrivo: vincerete una causa oppure eviterete una multa salata. Venere nel segno vi procurerà momenti di grande estro.

© Riproduzione riservata