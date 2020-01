Emanuele Malloru, il siciliano che ha conquistato Instagram con i suoi video

Emanuele Malloru il siciliano che in poco più di un anno ha raccolto milioni di visualizzazioni su Instagram, riuscendo a mettere a nudo le mille sfaccettature di internet e della vita in generale con i suoi video che durano poco più di un minuto.

Nato a Messina nel 1992 da papà sardo e madre siciliana, passa la prima parte della sua infanzia in Sardegna per poi tornare di nuovo in Sicilia e coltivare le sue passioni. Ovvero produrre e registrare video, soprattutto gli spot pubblicitari che ha prodotto per Mediaset, Sky e tantissimi altri.

Malloru – che adesso vive a Milano da due anni - per molti ragazzi è diventato un punto di riferimento grazie ai suoi video sulla vita: “Non voglio essere etichettato come il motivatore di turno, perché non sono quel genere di persona. Urlo solo ciò che penso e molti condividono perché la pensano come me, ma non trovano il coraggio di urlarlo.”

Emanuele Malloru qualche mese fa ha fatto un video su un tema che è caro in particolare ai giovani, in una società in cui molti cercano solo di apparire: "Non sono molto bravo a dare consigli, ma cercate di non concentrarvi solo sulle apparenze. Create una rete di conoscenze forte per il vostro percorso e seguite il vostro sogno – continua Emanuele -. Non fatevi ingannare dal talento, poiché solo la bravura non basta, occorre la perseveranza e un pizzico di empatia per raggiungere i propri obiettivi".

Malloru è un giovane imprenditore che ha creduto nei suoi progetti senza mai tirarsi indietro: "Da un po’ di mesi mi sto concentrando molto su YouTube è uno strumento molto valido per la mia professione, ma è molto utile anche perché conosci gente veramente in gamba che viene spesso sottovalutata", conclude.

