Il nipote della Regina nello spot di un latte cinese: nuovo caos fra i reali d'Inghilterra

Ancora caos fra i reali d'Inghilterra. Come se non bastasse il "divorzio" di Harry e Meghan, ecco che a movimentare le giornate di palazzo ci pensa anche Peter Phillips.

Nipote della Regina e figlio di Anna, sta destando stupore per la sua particolare iniziativa ossia quella di prestare la sua immagine per lo spot di un latte cinese, andato in onda sulle tv di Shangai.

Peter è 15esimo in linea di successione per il trono del Regno Unito. Vestito con papillon e smoking nero, nello spot ambientato nella tenuta inglese di Longleat House, si vede Peter mentre assaggia un bicchiere di latte appena munto.

