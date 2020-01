Il doodle di Google dedicato ancora a una donna: chi era Anna May Wong

Google celebra con il doodle Anna May Wong. Dopo l'aviatrice australiana Maude Lores Bonney e la religiosa-medico tedesca Ruth Pfau, ancora una donna viene ricordata con dal colosso del web. Il doodle di oggi è una gallery con una serie di disegni che la omaggiano, in occasione del 97esimo anniversario dall’uscita di “The Toll of the Sea” (Fior di loto), film muto che si ispira alla storia di Madama Butterfly, ambientata in Cina invece che in Giappone, in cui rivestiva il ruolo di protagonista.

CHI ERA. Anna May Wong è stata la prima attrice di origine cinese (ma di nazionalità americana) a diventare una star di Hollywood. Il suo vero nome era Wong Liu Tsong, nata nel 1905 a Los Angeles, nel quartiere di Chinatown, da genitori di origini cinesi.

Il cinema muto, anche se recitò anche a teatro e in tv, fu sempre la sua passione tanto che decise di dedicarsi a questa attività sin da giovanissima, realizzando dei film di grande successo. Nonostante non fosse di origini americane e vivesse in un periodo di grandi discriminazioni razziali, riuscì a raggiungere la notorietà a Hollywood, sebbene le venissero proposti ruoli secondari.

Ma a partire dagli anni Trenta Anna May Wong viaggiò molto in Europa dove riuscì a imporsi ottenendo parti da protagonista e diventando una vera e propria icona di stile. Non a caso al suo ritorno negli Stati Uniti, nel 1932, recitò con Marlene Dietrich in Shanghai Express cosa che ne fece un simbolo della moda, tanto da essere nominata "donna meglio vestita del mondo" dalla Mayfair Mannequin Society di New York.

Poi la Seconda guerra mondiale che corrispose anche al suo lento declino. Quando tornò sulle scene, dopo il conflitto, si ritagliò alcuni piccoli ruoli. Infine la morte improvvisa nel 1961.

