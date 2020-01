L’oroscopo di oggi, sabato 18 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, sabato 18 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Non distogliete l’attenzione dalle cose che vi circondano. Troverete lì la chiave di volta di annose problematiche che finalmente potrete risolvere.

Toro. Essendo Mercurio contro Urano, in campo lavorativo prendetevi del tempo per decidere il da farsi. Una soluzione c’è sempre, basta individuarla.

Gemelli. Saprete comunicare come non mai con il partner. Anche i single più caparbi avranno l’occasione di arrendersi all’amore che intenerisce il cuore.

Cancro. Con la Luna nell’amico Scorpione, non sarete ritrosi alle profferte della persona del cuore e, anzi, vi farete convincere in un battibaleno!

Leone. Siete in viaggio in giro per il mondo o state per partire? Con Mercurio contrario, possibile qualche contrattempo, ma facilmente risolvibile. Con la Luna avversa, con l’amato bene la sintonia non sarà perfetta.

Vergine. Con Giove amico, potrebbero accadere cose interessanti per la vostra economia, come veder riconosciuto un vecchio contratto o vincere una causa legale.

Bilancia. Nella professione metterete in risalto le vostre possibilità. Chi si occupa di comunicazione, con Mercurio complice, avrà particolarmente successo.

Scorpione. La Luna favorevole a Venere e Giove vi farà apprezzare dagli amici per le proposte di buonsenso, ma anche per simpatia e spirito d’iniziativa.

Sagittario. Non abbiate fretta di realizzare un affare a tutti i costi. Sapete bene che colpire il bersaglio non dipende solo dalla vostra buona volontà.

Capricorno. Le vostre idee, per merito di Urano favorevole nel Toro, saranno ricche di acume e originalità. Nel proporle siate particolarmente essenziali e concisi.

Acquario. Mercurio nel segno determina il momento favorevole per esami o colloqui di lavoro. Siete brillanti sul piano concettuale e della creatività.

Pesci. Vi attendono decisioni delicate. Avete dalla vostra parte pianeti come Giove, Saturno e Plutone, che insieme vi regaleranno una forza incredibile.

