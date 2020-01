L’oroscopo di oggi, venerdì 17 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, venerdì 17 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. A causa della Luna sfavorevole, oggi vi verrà forse richiesto di rinunciare a un po’ del vostro tempo libero. Evitate le spese non previste.

Toro. Con la Luna opposta a Urano, se pretenderete di trascorrere la serata con voi da soli al timone, il partner risponderà ora con tenerezza ora con malumore.

Gemelli. Tante le incombenze da assolvere con Marte contrario dal Sagittario. Nonostante tutto, avrete la capacità di portarle a termine al meglio. Chiedete troppo a voi stessi e vi caricate di troppi impegni.

Cancro. La Luna è avversa in Bilancia, ma questo venerdì sarà sereno lo stesso, grazie a Venere che vi farà da parafulmine e vi salverà da qualche impedimento.

Leone. State forse attraversando una fase professionale abbastanza complicata, ma avrete l’estro e la forza per reinventarvi come e quando lo vorrete.

Vergine. Urano che transita in Toro continua a farvi ottenere il massimo dell’efficienza in ogni campo. Sorprese e novità interessanti in arrivo via internet.

Bilancia. Con le stelle di oggi, se con il partner avete avuto qualcosa da ridire, è ora di rappacificarvi e realizzare qualcosa che desiderate fare insieme.

Scorpione. In serata, essendo la Luna nel segno ostile a Mercurio e a Urano, potreste risolvere un rapporto un po’ zoppicante con una bella chiacchierata chiarificatrice.

Sagittario. In virtù di Marte nel segno, se un collega dovesse lanciarvi una sfida, la spunterete guadagnandovi la stima di collaboratori e superiori.

Capricorno. Tramite la Luna che si quadra a Plutone e a Saturno, avrete a che fare con una questione pratica che vi impedirà di perdervi in sterili fantasie.

Acquario. Sul lavoro, grazie a Mercurio nel segno, alcune difficoltà di comunicazione potrebbero essere superate con la disponibilità e la comprensione reciproca. Buon dialogo con il partner.

Pesci. Venere, Giove, Saturno, Nettuno e Urano favorevoli in amore vi spingeranno a fare sul serio, a gettare le basi per un futuro stabile e duraturo.

© Riproduzione riservata