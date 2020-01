L’oroscopo di oggi, giovedì 16 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, giovedì 16 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Con la Luna opposta al segno, oggi, usando la tattica dei piccoli passi, sarà più semplice raggiungere la meta che vi siete prefissati.

Toro. Gratificati dalle sorprese regalate da Urano nel segno e da Mercurio in Acquario, sarete così attivi che non rischierete certo di annoiarvi!

Gemelli. Affari di famiglia lasciati fin qui in sospeso, grazie alla Luna nel segno amico della Bilancia, troveranno un’adeguata ed efficace soluzione.

Cancro. Una questione che vi mette ansia potrà essere risolta prima di quello che pensavate con l’aiuto di un amico. Esprimetegli la vostra gratitudine.

Leone. Sul lavoro, stamattina, una volta rotto il ghiaccio tutto sarà più facile. Riuscirete a portare a termine anche l’impegno più gravoso, e senza grande sforzo.

Vergine. Essendo Giove benevolo, si prevede un positivo ampliamento delle vostre iniziative. Saprete incrementare le entrate e far ben fruttare i vostri risparmi.

Bilancia. La Luna quadrata a Giove vi permetterà di decidere liberamente a quali imprese aderire e a quali invece rinunciare, anche se vi distanzierà dalle aspettative altrui.

Scorpione. In virtù di Venere, Giove, Saturno e Plutone favorevoli, in amore la passione e la complicità vi faranno superare le divergenze di carattere.

Sagittario. La Luna in Bilancia, in sestile a Marte nel segno, oggi vi spinge a non trascurare chi vi ama per il lavoro e gli amici. A ognuno il proprio spazio.

Capricorno. La Luna in Bilancia, che dà del filo da torcere a Giove nel segno, vi procurerà la tentazione di polemizzare e di voler imporre il vostro pensiero.

Acquario. Per merito di Mercurio, che da oggi transita nel segno, saprete farvi apprezzare da un amico per la vostra capacità di analisi, di ascolto e per la simpatia.

Pesci. Venere e Giove propizi rendono questo periodo più avvincente di quanto vi aspettavate. Sarete messi in condizione di esprimere la vostra creatività.

© Riproduzione riservata