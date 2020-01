AstroLuca a "caccia" di vulcani, dopo l'Etna immortalato anche il Vesuvio

Dopo l'Etna anche il Vesuvio viene immortalato dallo spazio da Luca Parmitano. L'astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha postato su Twitter un nuovo scatto mozzafiato con un commento: "Millenni di Storia e innumerevoli storie circondano uno dei vulcani più famosi al mondo, il Vesuvio".

Millennia of history, and uncountable stories, surround one of the most famous volcanoes in the world, Mount Vesuvius. #MissionBeyond pic.twitter.com/lKNDnzJ0qF

— Luca Parmitano (@astro_luca) January 16, 2020