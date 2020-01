L’oroscopo di oggi, sabato 11 gennaio, segno per segno

L'oroscopo di oggi, sabato 11 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Siete stanchi per aver trascorso una settimana piuttosto faticosa? Passare qualche ora in rilassante e piacevole compagnia vi rigenererà.

Toro. Se volete conquistare la fiducia di un superiore da cui dipende un’importante iniziativa, dovete dimostrare di saper operare con efficienza ed efficacia.

Gemelli. Con Marte malevolo, frenate un po’ la vostra foga e vedrete che riuscirete a trovare le soluzioni più appropriate per risolvere un problema familiare.

Cancro. In mattinata rivedrete i piani lavorativi già realizzati per adeguarli alle attuali esigenze. Un collega più esperto si farà in quattro per darvi una mano.

Leone. Nel pomeriggio, con la Luna nel segno avversa a Urano, se nell’attività volete scuotere situazioni stagnanti, dovrete fare delle scelte decise.

Vergine. Poiché avete Marte in posizione contraria, siate prudenti nella pratica sportiva, soprattutto se non vi sottoponete a un allenamento continuo e regolare.

Bilancia. Bersagliati da Giove, fareste bene a prestare attenzione ai risvolti legali di una scelta professionale o di un affare, prima di mettere nero su bianco.

Scorpione. Nel pomeriggio contrastate le tensioni della Luna contraria in Leone facendo una passeggiata nel verde in compagnia della persona che amate.

Sagittario. Pomeriggio coinvolgente, con la Luna in trigono a Marte. Avvertirete l’attenzione e l’affetto di un amico che stimate, e ciò vi darà grande forza e sicurezza.

Capricorno. Stamattina, se vi alzate con il piede sbagliato, dovete dare la colpa alla Luna in opposizione, che bisticcia con Saturno e Plutone nel segno.

Acquario. Per merito di Venere che transita nel segno, l’intesa con il partner continua profonda e appagante. La fiducia reciproca raggiunge buoni livelli.

Pesci. Fate una necessaria e saggia cernita fra le proposte lavorative che giungono anche da Paesi lontani e che sono tutte da valutare con attenzione.

