L’oroscopo di oggi, venerdì 10 gennaio, segno per segno

L'oroscopo di oggi, venerdì 10 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna cancerina, per difendere la vostra tranquillità, vi spingerà ad essere un po’ egocentrici, ma il partner, comprendendolo, non se la prenderà.

Toro. Oggi, la Luna in Cancro che stravede per voi renderà il vostro fascino irresistibile e straordinaria anche la genialità delle vostre idee.

Gemelli. Avendo Marte a sfavore, sarebbe meglio non mettere troppa carne al fuoco. Non imprigionatevi in tempi troppo frenetici, ogni tanto staccate la spina.

Cancro. Per merito delle stelle odierne, il parere di una persona amica vi aiuterà a liberarvi di alcuni timori e a procedere con decisione sulla vostra strada.

Leone. Grazie a Marte in Sagittario, avrete la possibilità di passare dal pensiero all’azione, realizzando anche i progetti considerati più arditi.

Vergine. Un colloquio positivo favorirà promettenti prospettive di lavoro e forse nuovi incarichi. Le stelle segnalano una possibile fortuna al Lotto.

Bilancia. La Luna in Cancro, ostile al segno, potrebbe creare qualche tensione nella vita di coppia. Mantenete la calma e fate leva sul vostro spirito romantico.

Scorpione. Disguidi e ritardi potrebbero mandare all’aria un programma. Non vi scoraggiate: troverete ottime soluzioni per recuperare l’eventuale tempo perso.

Sagittario. Grande l’energia e ancora più grande la voglia di fare. Sottoponete all’attenzione di un superiore le vostre idee, non siate timorosi.

Capricorno. La Luna che tesse una trina composita con Giove, Sole e Mercurio turberà i più tranquilli, ma tutto passerà velocemente senza lasciare tracce.

Acquario. In vista un cambiamento o un colpo di scena, che non riuscirà a destabilizzarvi, grazie ai riflessi pronti e alla vostra capacità di adattamento.

Pesci. Con Urano in Toro che vi è decisamente amico, una bella ventata di novità. Sarete disponibili a innamorarvi ancora e a iniziare una nuova vita.

