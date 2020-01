Justin Bieber, annuncio choc: "Ho la malattia di Lyme" - Ecco cos'è

«Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme». Justin Bieber ha rivelato in un post su Instagram il suo momento difficile.

«Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una merda, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale», ha scritto in un lungo messaggio.

La popstar canadese ha poi aggiunto che tutto questo «sarà raccontato in una docu serie che pubblicherò a breve su Youtube». Bieber spiega di aver vissuto «un paio di anni difficili» ma che con il giusto trattamento «tornerò e meglio di prima».

La malattia di Lyme è una malattia infettiva di origine batterica.

Detta anche borreliosi, la malattia di Lyme è una malattia di origine batterica. Definita dal New York Times "la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente nel mondo dopo l'AIDS", la malattia di Lyme è comune in Austria, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

In Italia è presente soprattutto nel Carso, in Trentino e in Liguria, in minor quantità è presente anche in altre regioni. L'origine del nome della malattia si riferisce alla cittadina di Lyme, nel Connecticut, dove si verificò un'epidemia di questo male, segnalata a partire dal 1975.

La malattia si manifestò con un misterioso aumento dei casi di artrite, soprattutto infantile. Eritemi cutanei sul torace, addome, dorso e natiche, spesso si ingrandivano fino a raggiungere una dimensione variabile tra i 10 e i 50 centimetri, mal di testa e dolori articolari.

A causare la malattia è un batterio spiraliforme, la Borrelia burgdorferi, chiamata così in onore del suo scopritore, Willy Burgdorfer.

I luoghi nei quali è più facile contrarre la malattia sono le zone boscose e ricche di cervi, dal momento che queste rappresentano l'habitat ideale per le zecche.

