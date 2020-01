Lotteria Italia, stasera l'estrazione in diretta a "I Soliti Ignoti": i premi in palio

Oggi è finalmente arrivato il giorno della Lotteria Italia. Come da tradizione, il 6 gennaio torna su Rai1 la tanto attesa estrazione finale dei biglietti fortunati. L'appuntamento è alle 20,35 con "Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia", la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato anche quest'anno alla Lotteria Italia.

Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. Sarà una serata ricca di grandi ospiti, durante la quale Amadeus annuncerà i 22 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo.

La partita vedrà come protagonista un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come ignoti che come protagonisti di un gioco finale che appassionerà il pubblico. I 5 biglietti verranno abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l'ordine dei 5 premi, a seconda di come si classificheranno.

Lotteria Italia, i premi in palio nel 2020

Il primo premio della Lotteria Italia vale 5 milioni di euro. A seguire vengono assegnati altri quattro premi principali. Oltre ai premi principali, ci sono anche quelli giornalieri/settimanali. Sono circa 6,7 milioni i biglietti venduti, con una raccolta vicina ai 34 milioni, e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750 mila euro. "Gli eventuali premi di seconda e terza categoria - spiega l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell'importo, poco prima dell'inizio della trasmissione".

Come si riscuotono i premi della Lotteria Italia

Per la riscossione di un premio della Lotteria Italia o di uno dei giochi ad essa abbinati il biglietto (oppure, nel caso di uno dei giochi aggiuntivi, il tagliando vincente) deve essere presentato, integro ed in originale presso l'uffico premi di Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D, 00154, Roma, oppure presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo.

Al momento della riscossione verrà rilasciata apposita ricevuta di accettazione. Insieme al bigletto il vincitore deve presentare le proprie generalità, il proprio indirizzo e gli estremi del pagamento che può avvenire tramite assegno circolare oppure accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.

I tempi per riscuotere i premi della Lotteria Italia

I termini per la presentazione della rischiesta di riscossione sono di 180 giorni dal concorso nel quale si è ottenuta la vincita. Le vincite verranno pagate entro 45 giorni dalla presentazione dalla richiesta di riscossione.

Tasse sui premi della Lotteria italia

In data 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha precisato che "alle relative vincite di qualunque importo, non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate interamente le somme corrispondenti ai premi stabiliti".

