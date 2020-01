Platinette rivela: "Ho perso 30 chili in sei mesi, prima mangiavo solo per sfogarmi"

Platinette racconta di come è riuscita a perdere 30 chili in 6 mesi. Quello della forma fisica per Mauro Coruzzi, vero nome dello showman, era diventato un vero e proprio problema, che lui stesso ha raccontato in una lunga intervista al settimanale "DiPiù".

"Il mio problema col cibo è sempre stato di natura nervosa, ho sempre sofferto di fame compulsiva", ha detto.

Grazie però ad una dieta molto rigida, è riuscito comunque a perdere tutti questi chil. Coruzzi, 64 anni, si è affidato ad un nutrizionista. Perdere 30 chili ha giovato alla sua salute.

Nella dieta seguita da Coruzzi erano previsti anche dei giorni di digiuno, per permettere al corpo di depurarsi.

Sempre nel regime alimentare, è stato inserito anche molto yogurt. Decisiva anche l'attività fisica giornaliera.

Coruzzi ha spiegato alcuni aspetti della sua obesità, associandola ad un disturbo psicologico, ossia fame compulsiva causata dal nervosismo.

Platinette, insomma, mangiava anche quando non aveva fame, solo per il gusto di sfogarsi: "Prima ingurgitavo cibo alla velocità della luce".

© Riproduzione riservata