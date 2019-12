L’oroscopo di oggi, sabato 28 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, sabato 28 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna in Acquario garantisce una ripresa della vivacità. Gli amici vi coccolano e vi confortano, spendete per viaggi e mondanità. Novità remunerative sul fronte del lavoro.

Toro. Quadrata a Urano, la Luna incrina la vostra collaudata organizzazione, rifilandovi contrattempi e novità indesiderate. Mantenete la calma.

Gemelli. Con il favore della Luna in Acquario, date il massimo nella professione e nella vita sociale. Scambio di confidenze piacevoli con chi vi va a genio.

Cancro. Il vostro atteggiamento è diverso dal solito? Gli amici svolgono un ruolo decisivo. Basta un’inezia per farvi cambiare idea e per mettervi di cattivo umore.

Leone. Discussioni con il partner che non ve le dà tutte vinte, mentre le numerose incombenze vi obbligano a tuffarvi negli impegni quotidiani.

Vergine. Siete molto assorbiti dalla vita di tutti i giorni, che può diventare una fonte di ansia per via del vostro perfezionismo, che ingigantisce piccole contrarietà.

Bilancia. È sufficiente la complicità della Luna per alzare il tono dell’umore. Vi sentite carichi, e cominciate a fidarvi dei vostri affetti e dei vostri cari.

Scorpione. Siete pimpanti, ma una tensione sotterranea serpeggia in ufficio, dove è in gioco un aumento di competenze da affrontare con diplomazia.

Sagittario. Giornata all’insegna dell’avventura e dell’ottimismo. I vostri pensieri brulicano di progetti. Voglia di rompere gli schemi e di ribellarvi alla routine.

Capricorno. Corsi universitari e stage di aggiornamento sono il vostro chiodo fisso. Siete alle prese con scelte decisive per il futuro, ma soggette a ribaltoni.

Acquario. Le vostre prese di posizione nascondono la paura della solitudine: non vi sentite compresi e cercate un sistema per attirare l’attenzione.

Pesci. In amore e nel lavoro per trovare ciò che desiderate guardate lontano. Perdonatevi un fatto spiacevole per riuscire a superare il passato.

