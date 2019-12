Cecilia Rodriguez si racconta in tv: "Mai stata amica di Giulia De Lellis"

Cecilia Rodriguez si è raccontata in un'intervista rilasciata a Rivelo, la trasmissione condotta da Lorella Boccia su Real Time. La modella e showgirl ha confessato di aver chiuso i rapporti con Andrea Iannone, ex della sorella Belen, per rispetto della sua famiglia.

Un'amicizia troncata quella fra lei e il pilota dopo la rottura con Belen, di nuovo felice col marito Stefano De Martino.

Su Giulia De Lellis, attuale fidanzata di Iannone, la Rodriguez ha precisato di non essere sua amica.

"La De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti - ha spiegato -. Mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l’amicizia è altro”.

