L'oroscopo di oggi, venerdì 20 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 20 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete - Siete l’immagine della ragionevolezza. Magari con l’aiuto di un amico, un parente, una persona anziana, cosa insolita per voi, prima di agire riflettete.

Toro - Periodo ambivalente per i sentimenti: da un lato riceverete conferme del vostro fascino, ma dall’altro metterete in discussione un rapporto di vecchia data.

Gemelli - Oggi tutto vi sorride, grazie alla Luna in Bilancia. Muovetevi con diplomazia, ma non rinunciate a prendere posizione. Idealismo e autostima.

Cancro - Se la serenità domestica è turbata, la causa, più che della Luna in Bilancia, è della vostra ipersensibilità, che fa delle inezie un dramma.

Leone - Una giornata di relax all’insegna dell’amore, per merito degli influssi astrali più che positivi. Tutto fila via liscio, con tanto di piacevoli sorprese.

Vergine - Lucidità e fermezza sono quanto di meglio potete desiderare, per non abboccare ad esche allettanti offerte da persone poco limpide e molto astute.

Bilancia - La Luna attraversa il segno toccando simultaneamente Mercurio e Saturno. Agite seguendo la vostra logica e non fatevi mettere fretta da nessuno.

Scorpione - Piccole circostanze favorevoli forniscono la soluzione anche a problemi grossi o a questioni che vi stanno a cuore. Intuizioni preziose.

Sagittario - La Luna in Bilancia è l’ideale per rimuovere intoppi legali, per avere la meglio in discussioni familiari o con i parenti.

Capricorno - Messi alla prova dalla quadratura della Luna, sarete costretti a rivedere i piani odierni e a scendere a compromessi con le contrarietà.

Acquario - Con la Luna in Bilancia, andare d’accordo con gli altri diventa subito più facile. Un’insolita arrendevolezza vi rende amabili e amati.

Pesci - Di veramente rilevante oggi per voi in cielo non c’è nulla: c’è un clima tranquillo, da dedicare alla professione, allo studio, all’amore.

