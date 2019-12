Eleonora Abbagnato lascia l’Opéra, l'ultima danza a Parigi

A 41 anni, l'ètoile palermitana Eleonora Abbagnato lascia l’Opéra di Parigi.

A seguire una grande festa in suo onore e la consegna del titolo di Ufficiale dell’Ordine delle arti e delle lettere, dopo quello di Cavaliere dell’Ordine nazionale al merito.

La ballerina andrà in pensione, perchè 42 anni in Francia è l'età obbligatoria per lasciare, e saranno in tanti a festeggiarla al Palais Garnier, leggendario tempio del balletto. Sposata con l'ex rosanero Federico Balzaretti, Eleonora Abbagnato è mamma di due figli: Julia di 7 anni e Gabriel di 4.

Balzaretti aveva già due figlie: Lucrezia di 14 anni e Ginevra di 11, nate da una sua precedente relazione.

