L’oroscopo di oggi, martedì 17 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 17 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. I rapporti con i superiori stridono, ma la determinazione vi aiuta a vincere battaglie di lavoro. Badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere.

Toro. Aspetti protettivi e fortunati li formano Luna, Giove e Urano, che vi promettono sorprese esaltanti. Occasioni d’oro da non far cadere nel vuoto.

Gemelli. Che non sarà un martedì con i fiocchi lo si intuisce dall’aria che tira, e la Luna nella Vergine conferma in pieno le previsioni poco brillanti.

Cancro. Favoriti dal passaggio della Luna in Vergine, troverete tanti buoni motivi per impegnarvi sul fronte lavorativo con maggiore efficienza.

Leone. Non si prospetta una giornata con gli effetti speciali ma, cosa non da sottovalutare, essa è ammantata da un piacevole senso di tranquillità.

Vergine. Con un aspetto fortunatissimo a favore come il trigono Luna-Giove, potete dormire fra due guanciali, senza noia, ma con brio e passione.

Bilancia. Segnerete dei punti a vostro favore adottando un comportamento riservato. Non date spago ai pettegolezzi che circolano nell’ambiente di lavoro.

Scorpione. Basta il transito della Luna in Vergine in trigono a Giove per rimettere le cose a posto. Nelle questioni pratiche oggi siete decisamente imbattibili!

Sagittario. Un pizzico di monotonia nelle relazioni personali: perché non cercate di vivacizzare la vostra routine con nuovi incontri e interessi?

Capricorno. Con l’appoggio di Giove, la Luna in Vergine acquista entusiasmo e fiducia. Favorite tutte le iniziative in campo lavorativo, anche le più ardite.

Acquario. Dopo il giro di giostra dei giorni scorsi, una pausa per fare il punto della situazione. Voi siete qui, nel presente, il futuro è tutto da costruire.

Pesci. Impossibile tenere il broncio, nonostante la Luna: con gli amici che vi convincono a cambiare direzione, il passato diventa una risorsa.

