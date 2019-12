L'oroscopo di oggi, giovedì 12 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 12 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Avete l’argento vivo addosso, oggi che la Luna in Gemelli strizza l’occhio a Marte. Idee rapide seguite da azioni altrettanto tempestive.

Toro. Se avete conti in sospeso o crediti da incassare, oggi potrebbe essere il giorno giusto per sistemare a dovere ogni pendenza.

Gemelli. Pecchereste di superficialità, se pensaste che le difficoltà si risolvono su due piedi, però un pizzico di fiducia riveste tutto di una luce diversa.

Cancro. Un calo di concentrazione, con conseguente rallentamento e diminuzione della capacità produttiva. Cercate di organizzarvi bene e senza fretta.

Leone. Ci voleva proprio la Luna in Gemelli per una disposizione d’animo gaia e leggera. Molto soddisfacenti i contatti e le consulenze.

Vergine. Qualcosa di non detto blocca iniziative e collaborazioni nascenti, da non escludere anche una rivalità sotterranea che alimenta tensioni.

Bilancia. Il passaggio della Luna in Gemelli garantisce una giornata all’insegna del buonumore. Vita sociale e sentimentale giocosa ed effervescente.

Scorpione. Perfezionismo e capacità organizzativa troveranno soluzioni rapide a piccole questioni pratiche, guadagnandovi non pochi encomi sul campo.

Sagittario. Giovedì di ordinaria amministrazione con relativi malintesi con i colleghi, una mole di faccende da sbrigare e la speranza che tutto finisca presto.

Capricorno. Convincenti, carismatici ed energici in qualunque situazione, pur senza darlo a vedere sarete voi a dettare le regole e a condurre il gioco.

Acquario. In amore è facile filare d’amore e d’accordo. Siete pronti a chiudere un occhio sulle divergenze per condividere un interesse comune.

Pesci. Basterà affinare la strategia, tenere a freno l’impulso e la voglia di mettersi in luce a tutti i costi, per condurre in porto un piano complicato.

