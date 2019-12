Ilary Blasi: "Niente effusioni in pubblico con Totti, con noi i paparazzi sono disperati"

Ilary Blasi si racconta al settimanale F. E parla anche delle presunte crisi con Francesco Totti, chiarendo alcune indiscrezioni.

Nonostante il successo, la conduttrice e l'ex capitano della Roma hanno sempre cercato di vivere il loro matrimonio con sobrietà e discrezione.

Contenta dell’educazione che sta dando ai suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel, la Blasi ha chiarito che "spesso si parla di crisi tra me e Francesco solo perchè siamo schivi. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio, ma la verità è che noi non amiamo le effusioni in pubblico".

La conduttrice ha poi continuato: "Quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione ma è stato solo un gioco fatto con i nostri amici. Appena vedevano i fotografi, si nascondevano e ci davano il tempo 'Tre, due, uno, bacio'. È stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi”.

© Riproduzione riservata