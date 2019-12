L'oroscopo di oggi, martedì 10 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 10 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Per dare uno slancio concreto alla professione, prendete in mano la situazione e chiarite malintesi e incomprensioni con i collaboratori. Se siete in coppia, beneficiate del clima sereno odierno.

Toro. Pensate di avere una marcia in più per poter alzare il tiro? Siete nel giusto: usatela per chiedere un aumento di stipendio o uno scatto nella carriera.

Gemelli. Cercherete di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi.

Cancro. La Luna in Toro è un toccasana per il vostro umore. Siete rilassati, la famiglia torna a piacervi e la sentite come un nido protettivo e rassicurante.

Leone. Più che gli ostacoli promossi dalla Luna in Toro, a darvi del filo da torcere è l’orgoglio. Non cedete di un metro, anche se sapete di avere torto. Una giornata un po’ piatta e poco produttiva.

Vergine. Alcuni impegni gravosi vi stanno mettendo sotto torchio, ma in compenso non mancano le gratificazioni sia economiche che personali. Iniziative importanti, spese azzeccate per la casa e i vostri cari.

Bilancia. Una gestione attenta delle uscite e un aiuto dall’esterno allevieranno i vostri eventuali problemi di ordine finanziario. Accensione di mutui.

Scorpione. Siete un po’ di cattivo umore per un sospetto che non riuscite proprio ad allontanare? Affrontate di petto la situazione e chiedete spiegazioni. Logica e organizzazione indirizzano la vostra creatività su progetti concreti.

Sagittario. Una persona più anziana e più autorevole potrà intervenire a vostro favore, e aprire una porta che altrimenti sarebbe rimasta chiusa. Ringraziate!

Capricorno. Affrontando tutti i propositi da voi formulati con molta pazienza e sangue freddo, potrete tenere a bada gli eventuali contrattempi. Affari e contatti sono il filo conduttore della giornata.

Acquario. La diplomazia è d’obbligo per dirimere una questione spinosa. A rischio le finanze e l’armonia tra le mura domestiche, a causa della vostra spigolosità. Perdonatevi un fatto spiacevole per superare il passato.

Pesci. Ok alle prove di esame e ai colloqui di lavoro. La fiducia in voi stessi scioglie il blocco nella comunicazione e realizza ciò che desiderate. Per chi è solo, apertura del cuore e nuovi incontri speciali.

