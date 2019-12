Carolina Stramare ricorda sui social la madre scomparsa: "Difficile il mio Natale senza te"

In vista del Natale, Miss Italia in carica, Carolina Stramare, ha voluto affidare ai social una particolare dedica alla madre scomparsa. "Stamattina sono tornata a casa e finalmente mi sono decisa a fare l’albero - ha scritto la Stramare -. Mi sono resa conto che scegliere la disposizione delle palline quest’anno è stato un po’ più faticoso. È un po’ confusionario, sai che mi piace esagerare, ma tutto sommato dopo aver bruciato qualche lucina me la sono cavata".

E ancora, "in questo periodo la voglia di abbracciarti forte che più forte non si può oltrepassa ogni confine. Sapessi quante cose devo raccontarti. Ti penso sempre e mi manchi così tanto".

La madre di Carolina Stramare è morta nell'estate del 2018 per via di un tumore. E proprio a lei, quest'anno, la 20enne ha voluto dedicare la vittoria a Miss Italia. "Per me era oltre che una madre era un'amica vera - ha detto - e nonostante la sua assenza, la sento vicina".

Infine, Miss Italia ha anche aggiunto: "Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo".

