L'oroscopo di oggi, domenica 8 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, domenica 8 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. In amore, se siete in bilico tra varie situazioni, vuol dire che non è ancora arrivato il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà.

Toro. La Luna nel segno dovrebbe darvi la capacità di tornare sui vostri passi, se doveste accorgervi che siete decisamente fuori strada. Respirate forte e tenete a bada la gelosia.

Gemelli. Oggi la prontezza di riflessi è il vostro asso nella manica, in grado di sbloccare una situazione stagnante o di farvi cogliere buone opportunità. Voglia di cose nuove, anche nel campo professionale.

Cancro. La Luna armonica a Urano come un soffio di vento spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente e la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico vi regala pillole di buonsenso.

Leone. Malumore in vista! Niente passi falsi nell’attività, specie con i collaboratori e i soci in affari rischiate di entrare in rotta di collisione.

Vergine. Darete prova di attenzione, affidabilità e costanza in ogni campo. Saranno le doti su cui puntare per conquistare il vostro posto al sole.

Bilancia. Investimenti, prestiti e mutui, gli argomenti preferiti odierni. Il denaro non piove dal cielo, ma dal vostro impegno extra nel lavoro. Non identificate il vostro valore con quanto possedete.

Scorpione. Siete in pieno delirio amoroso, fra sogni romantici e aspettative che il partner fa di tutto per non deludere. Ma forse chiedete troppo...

Sagittario. È una giornata un po’ monotona, che vi vede alla prese con inderogabili incombenze pratiche di cui giocoforza siete costretti ad occuparvi. Alcune conoscenze sterili e mansioni ripetitive generano insoddisfazione.

Capricorno. La Luna in Toro sostenuta da Urano si rivela un’inesauribile fonte di sorprese. Grande privilegiato il cuore, messo in subbuglio da inaspettate novità.

Acquario. Alle prese con la congiunzione di Urano, la Luna preannuncia una spesa non preventivata, una questione lavorativa che vi tiene con il fiato sospeso.

Pesci. Sebbene conservare l’armonia vi costerà un certo impegno, con la disponibilità verso i vostri cari create un ambiente sereno e accogliente.

© Riproduzione riservata