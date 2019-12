L’oroscopo di oggi, venerdì 6 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 6 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Periodo critico per le finanze, specie se ultimamente vi siete dati alle spese pazze o spinti dall’entusiasmo, avete fatto acquisti non oculati.

Toro. Portati a termine gli impegni quotidiani, la giornata è tutta per voi. Potete dare ascolto alla sottile vena di pigrizia, concedendovi un po’ di riposo. Non si prevedono sorprese.

Gemelli. Battaglie sociali, conquiste, successi personali eleveranno di molto il livello di fiducia in voi stessi. Pensieri positivi vi mettono addosso allegria.

Cancro. La Luna non vi è amica, per questo avete i nervi a fior di pelle. Contate fino a dieci prima di parlare: meglio tacere che rispondere avventatamente.

Leone. Coraggio, determinazione, sicurezza: come sempre, siete i protagonisti della scena. L’onda è vincente, non perdete tempo in sterili riflessioni. Siete in vena di avventure, di attività sportive, di conquiste.

Vergine. Sono molte le occasioni da cogliere. Non affondate subito i colpi, ma mettetevi nella condizione più giusta per ricevere la buona sorte come merita.

Bilancia. La Luna in Ariete sfida apertamente Venere. Tensioni di coppia scatenano gelosie e antipatiche incomprensioni. Alti e bassi economici.

Scorpione. Un venerdì che non contempla grandi colpi d’ala, ma che non vi riserverà nemmeno questioni particolarmente difficili da gestire.

Sagittario. Basta il transito della Luna in Ariete per vedervi sfoggiare un sorriso luminoso. L’amore regala passione, ma anche qualche turbamento.

Capricorno. Qualche contrattempo ve lo propina il caso, ma anche la distrazione potrebbe giocarvi un tiro mancino facendovi perdere del tempo prezioso. Infusi rilassanti, cibi leggeri ed esercizio fisico.

Acquario. Disponibilità ed energia per liberarvi da una situazione stagnante. Modifiche di schemi e di abitudini consentono di centrare l’obiettivo.

Pesci. Se nel profondo covate voglia di una rivalsa, è tempo di metterci una pietra sopra. Conviene un netto cambio di rotta. Movimenti nelle finanze. Il fiuto per gli affari oggi scarseggia.

