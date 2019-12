L’oroscopo di oggi, giovedì 5 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 5 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Ostacoli e idee poco chiare da tempo, ma se vi predisponete all’ascolto, arriveranno i suggerimenti giusti. Intanto riflettete su cosa veramente volete.

Toro. La Luna consiglia di puntare sugli investimenti, la compravendita di immobili e gli acquisti importanti. Una discreta somma di denaro in arrivo.

Gemelli. La ragionevolezza perde colpi, sotto i raggi della Luna. Ai vostri occhi un imprevisto diventa un ostacolo insormontabile. Appellatevi alla concretezza. I sentimenti vi prendono la mano.

Cancro. Via il muso lungo, via il malumore! Con la Luna in trigono, non c’è spazio per la malinconia. Attrazioni intense, intuizioni geniali.

Leone. Cambiamenti profondi mettono in discussione le vostre priorità. Con qualche aggiustamento, gli obiettivi professionali promettono più che bene.

Vergine. Mercurio vi sostiene, ma la Luna in Pesci fa man bassa della razionalità, lasciandovi precipitare nel caos. Dovete procedere con i piedi di piombo. Le esperienze intense vi spiazzano.

Bilancia. Batte forte il cuore, sia a chi è in cerca di compagnia sia a chi invece va a caccia di scosse per scuotere un rapporto sonnacchioso.

Scorpione. Complici i trigoni della Luna e di Nettuno, fate un bel tuffo nel vostro elemento. Soluzioni inattese e fantasiose a un quesito spinoso.

Sagittario. Insofferenza, inquietudine e ansia di cambiamenti che tardano a concretizzarsi? Niente di strano, se oggi siete confusi e vi inalberate per un nonnulla.

Capricorno. La Luna e Mercurio in sestile vi regalano una giornata allegra e stimolante, ricca di sorprese, di propositi costruttivi e di incontri inaspettati.

Acquario. Nei nuovi incontri state in guardia. Con il cuore in subbuglio ci vuol poco a scambiare per l’amore del secolo una semplice attrazione fisica.

Pesci. Sorretta da Mercurio, la Luna nel vostro segno oggi affila le armi. Decisi a prendervi ciò che vi spetta, sfoderate una grinta da leoni. Ben fatto!

