L’oroscopo di oggi, mercoledì 4 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 4 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La vita quotidiana vi sottopone mille problemi ai quali trovare soluzioni ingegnose ed efficaci? Avete capacità di analisi e di elaborazione.

Toro. Complice la Luna in Pesci, la giornata imbrocca un terno al Lotto. Piacevoli fuoriprogramma, piccanti sorprese da parte della persona amata.

Gemelli. Una parentesi di malumore, a causa del passaggio odierno della Luna in Pesci. L’incognita è la realizzazione professionale, fonte di ansia. A complicare le cose entra in gioco un imprevisto lavorativo.

Cancro. Ecco un bel momento da vivere in tutta spensieratezza! L’intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate.

Leone. Non mancano le offerte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano “fasulle”, promesse inconsistenti o evanescenti. Possibili delusioni.

Vergine. SettembreRinunciate, per oggi, al perfezionismo e accontentatevi di risultati modesti. Qualche piccola imprecisione non compromette la credibilità.

Bilancia. Dovrete fare appello alla vostra razionalità per ridimensionare timori e sensazioni sgradevoli che possono scaturire nel contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente, occupandovi di quello che vi piace e mantenendo il distacco emotivo.034

Scorpione. Incontri, emozioni ed esperienze movimentano la quotidianità. Estro e immaginazione sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, si prospettano ore piacevoli.

Sagittario. Affrontati con metodo e razionalità, eventuali intoppi non vi creeranno troppi problemi. Facendo appello alle vostre numerose risorse, ce la farete.

Capricorno. Luna e Venere in perfetta sintonia vi regalano un mercoledì stimolante, ricco di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner. Incontri con gli amici e sorprese amorose per finire in bellezza la serata.

Acquario. Dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti.

Pesci. Grazie a un ricco repertorio di strategie di conquista, si moltiplicheranno le vostre chance, sarete oggetto di interesse e di proposte intriganti.

