L’oroscopo di oggi, martedì 3 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 3 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Opaca la giornata. Forse è questione di stanchezza o forse è l’eccessiva mole di incombenze che convergono su di voi. Provate a delegare ad altri.

Toro. In coppia oggi trovate la ricetta per la perfetta armonia. In ripresa anche le finanze, investimenti lenti ma sicuri permettono di fare ulteriori programmi.

Gemelli. Fate leva sulla ragionevolezza, per mettervi al riparo dalla tempesta emotiva scatenata dalla Luna in Pesci, che distorce i contorni della realtà.

Cancro. Tutto bene con la Luna in Pesci armonica a Urano. Una nuova cotta vi toglie il sonno e l’appetito? Gustatevi questo momento magico!

Leone. Per raccogliere ciò che avete seminato con pazienza e impegno quotidiano, con vostro grande disappunto i tempi non sono ancora maturi.

Vergine. La Luna vi guarda di traverso, ma aspetti rassicuranti esercitano un effetto benefico sul vostro stato d’animo. Piccole sorprese movimentano la giornata.

Bilancia. Clima interessante per i vostri piani ambiziosi. Le soddisfazioni maggiori arrivano da persone nuove che arricchiranno tasche e conoscenze.

Scorpione. Martedì perfetto per dar forma ai sogni, per realizzare un desiderio grandioso, rilassarsi in famiglia, vincere al gioco, per un viaggetto romantico.

Sagittario. Affrontati con calma e lucidità, gli eventuali ostacoli possono essere rimossi, se invece incrociate le braccia, non caverete un ragno dal buco.

Capricorno. Risposte positive riguardo a una domanda che vi ha tenuto con il fiato sospeso. Notizie sul fronte delle amicizie. No alle proposte troppo allettanti.

Acquario.Potrete incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso per garantirvi una buona riuscita: impegnatevi!

Pesci. Altissima presa e fantastiche conquiste, con tutto il fascino e la sensualità che sprigionate. Ritorni di fiamma. Grazie di cuore alla Luna!

