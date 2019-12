La Sicilia alla conquista di Washington grazie ad una romana

Il made in Sicily spopola negli Usa grazie anche ad una donna romana. Si tratta di Giosetta Capriati che da 40 anni vive negli Usa e che è innamorata della Sicilia. Promuove le eccellenze italiane in campi che vanno dall'arte allo yachting, dalla moda allo spazio, dal cibo al made in Italy.

Nell'intervista di Antonella Filippi sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola, la Capritati racconta che "con l'aiuto di amici siciliani nacquero i “Sicilian Heritage Days”, una tre giorni puntellata dalla performance dello chef trapanese Salvatore Fraterrigo, dai libri della Fondazione Sicilia sulla Palermo arabo-normanna, dai panettoni di Fiasconaro, sorteggiati e andati a ruba, dai vini Tasca d'Almerita, dalle creazioni della stilista Luciana Cavalli, e dai video della Regione siciliana sui siti Unesco della Sicilia, proiettati durante tutta la giornata".

