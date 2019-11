L'oroscopo di oggi, sabato 30 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, sabato 30 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Luna e Plutone alti nel cielo alimentano l’ambizione, ma le occasioni, teoricamente interessanti, all’atto pratico sembrano sfuggirvi di mano.

Toro. Sabato di gite, categoricamente a due. Con il partner condividete sogni e interessi, ma stargli accanto non è facile: la sua gelosia è eccessiva!

Gemelli. Poca voglia di uscire, casa vostra è un piccolo paradiso, dove rifugiarvi la sera tra gli abbracci dell’amato bene e le feste dei quattro zampe.

Cancro. In coppia, sì al dialogo, no alle polemiche. Attraverso un confronto sereno rimodellate i vostri comportamenti migliorando la qualità del rapporto.

Leone. Il lato negativo di questo sabato è solo un filo di noia: a casa tutti vi danno per scontati, aspettandosi da voi impegno, favori e una presenza costante.

Vergine. Con un bel trigono di Terra, la Luna vi sorride amichevole, parlandovi delle vostre passioni: amore e figli in primis, ma anche cultura, hobby…

Bilancia. L’ago della bilancia non può sempre pendere dalla vostra parte! Nel dare e avere bisogna trovare un equilibrio, in amore come in famiglia.

Scorpione. Bravissimi nella comunicazione, in modo diretto e conciso arrivate dritti al cuore di chi, da qualche tempo, si è impadronito dei vostri sogni.

Sagittario. Per migliorare il vostro profilo sentite il bisogno di riqualificarvi con uno stage o un corso di specializzazione, anche a vostre spese. Slanci creativi recepiti in viaggio o attraverso trasferte e meeting.

Capricorno. Gentili ma fermi con i vostri collaboratori: bello lavorare insieme allo stesso progetto, senza però che nessuno pensi di prevaricare l’altro. Serata di relax tra lettura e musica.

Acquario. Non vi va di parlare delle vostre emozioni, nemmeno alla persona più vicina. Se poi tra voi c’è un po’ di maretta, il vostro mutismo sarà totale!

Pesci. Se siete cotti di qualcuno ma non riuscite a rivelarlo, tranquilli: lo farà un amico in vece vostra, spifferando tutto con dovizia di particolari.

