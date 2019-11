Madonna sta male, tour interrotto: "Una punizione per me"

Madonna è costretta a premere il pulsante 'pausa' sul suo tour 'Madame X'. Come lei stesso ha scritto sui social, a causa di un dolore intenso non specificato e per ordini del dottore la produzione ha dovuto cancellare le tre date di Boston previste dal 30 novembre al 2 dicembre.

"Perdonatemi per favore questa svolta inaspettata - si legge in un post su Instagram -. Esibirmi nel mio show tutte le sere mi dà tanta gioia e annullarlo è una sorta di punizione per me, ma il dolore che sto

provando in questo momento è travolgente e devo riposare e seguire gli ordini dei dottori in modo da poter tornare più forte e migliore e continuare il viaggio Madame x con tutti voi".

Le date di Boston non possono essere riprogrammate quindi il costo del biglietto sarà rimborsato. Il tour dovrebbe riprendere il 7 dicembre da Filadelfia.

L'annullamento delle tre date di Boston è solo l'ultima disavventura in ordine di tempo di un tour iniziato con alti e bassi.

Il primo intoppo in fase di partenza quando Madonna è stata costretta a rimandare, a causa di ritardi nella produzione, i primi due concerti previsti a Brooklyn lo scorso settembre.

"Madame X è una perfezionista - dice la stessa Madonna in un comunicato - e vuole offrirvi l'esperienza musicale più unica e magica".

"Ha sottovalutato - continua - il tempo che ci sarebbe voluto per organizzare questa intima esperienza teatrale e vuole che sia perfetta. Grazie quindi per la comprensione".

In ottobre la popstar, 61 anni, si fa male ad un ginocchio ed è costretta a rimandare una delle date sempre a Brooklyn. "Sfortunatamente - si legge in una comunicazione ufficiale - Madame X di Madonna al BAM Howard Gilman Opera House e' rimandato. Al momento Madonna è alle prese con una lesione al ginocchio e le è stato consigliato di riposare per i prossimi tre giorni".

Mentre in un post su Instagram la popstar aveva detto che anche se non molla anche lei è fatta di carne e ossa e quindi deve riposare per riprendersi completamente. Nel frattempo c'era stata anche la fase del flop della vendita dei biglietti per le tappe a New York dove a differenza dei tour precedenti i biglietti non erano andati subito esauriti. Solo un paio di settimane fa ancora un fan ha avviato una class action in segno di protesta contro i mega ritardi con cui iniziano i concerti.

"Dovete capire una cosa - replica lei con un video su Twitter - che una regina non è mai in ritardo". In un recente post su Instagram Madonna è invece apparsa mentre si fa un bagno di ghiaccio come rimedio per le numerose lesioni.

