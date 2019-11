"Schicchi non è il mio vero padre", Eva Henger contro la figlia: "Non doveva svelarlo"

"Roberto Schicchi non è il mio padre biologico". Mercedesz Henger lo svela a Live -Non è la D'Urso mandando su tutte le furie la madre Eva.

Attraverso diverse storie su Instagram, l'ex porno attrice ha dichiarato di essersi completamente dissociata dalle parole della figlia pronunciate ieri in tv.

“Mi dissocio completamente da quello che è successo ieri, l’ho trovato di cattivo gusto - ha spiegato la Henger -. Riccardo è stato un padre esemplare, ha dato la sua vita ai figli. Riccardo voleva che non si parlasse mai di questa cosa in pubblico: è l’unica richiesta che ha fatto perché lui non voleva essere derubato del suo ruolo di padre di Mercedesz".

La Henger ha anche svelato che in realtà Mercedesz porta il cognome del padre biologico fin dalla nascita. “Tutti hanno sempre saputo questa verità - ha continuato la Henger - anche Mediaset infatti è da 5 anni che mia figlia firma contratti con il suo vero nome".

Unico patto, non parlarne pubblicamente. "Questa è stata l'ultima volontà di Riccardo”, ha precisato la Henger.

“Ho sempre insegnato a mia figlia: se non vuoi parlare di una cosa basta non parlarne. Quello che è successo ieri sera - ha aggiunto la Henger - si poteva tranquillamente evitare. Mercedesz è caduta proprio in basso".

Eva e Riccardo si sono conosciuti in Ungheria, sposandosi il 9 gennaio 1994. Eva è mamma non solo di Mercedesz ma anche di Riccardo Jr. Riccardo Schicchi è morto il 9 dicembre 2012. In quel periodo, il loro matrimonio era già finito, e anche se non vivevano più insieme, la separazione legale non è mai stata chiesa. I due di fatto sono sempre rimasti sposati.

Dal 2005, Eva è legata sentimentalmente al produttore cinematografico Massimiliano Caroletti. Dalla loro unione è nata una figlia, Jennifer. Eva e Massimiliano Caroletti si sono sposati il 14 aprile 2013. Nel 2019, si sono risposati per la seconda volta alle Maldive.

© Riproduzione riservata