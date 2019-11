Parmitano "surfa" sui pannelli solari, la foto surreale dalla Stazione Spaziale

AstroLuca fa 'surf' sui pannelli solari della Stazione Spaziale Internazionale. Questa la spettacolare foto della passeggiata spaziale del 22 novembre che l'Agenzia Spaziale Europa (Esa) pubblica su Twitter, mentre l'astronauta italiano posta una bellissima foto delle Alpi.

«Surreale - scrive l’Esa su Twitter - la nostra scena preferita della SpacewalkForAMS: AstroLuca che sta apparentemente surfando o scivolando sui pannelli solari della Stazione Spaziale».

