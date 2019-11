L’oroscopo di oggi, lunedì 25 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, lunedì 25 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna introspettiva infonde un colore profondo alla giornata e ai vostri progetti, ai sogni andati in porto e a quelli da tenere in caldo.

Toro. Luna e Mercurio opposti, focus sul rapporto di coppia. Di amore da dare ne avete tanto, ma molto dipende dalla risposta che ricevete in cambio.

Gemelli. Lunedì tutto dedito al lavoro. La giusta strategia è quella di muoversi in una sola direzione, evitando di perdersi nel caos delle possibilità.

Cancro. Luna e Nettuno dolcissimi, per una giornata tutta dedita all’amore, in barba a Plutone e Saturno opposti e ipercritici nei confronti del partner.

Leone. Luna e Mercurio contrari segnano una battuta d’arresto sulla strada dell’indipendenza, della capacità di gestirsi senza domandare niente a nessuno.

Vergine. Luna e Mercurio vi regalano una giornata ricca di contatti e rapporti piacevoli con l’ambiente, aiutandovi a vincere l’innata diffidenza nettuniana.

Bilancia. L’amore per il prossimo, partner e famiglia compresi, si esprime nei gesti della quotidianità: non ha bisogno di parole ma di fatti.

Scorpione. Vi attende una giornata pimpante e ricca di occasioni, grazie alla Luna nel segno che riceve dai pianeti che incontra solo aspetti positivi.

Sagittario. Lunedì sotto tono, la colpa datela pure alla coppia Luna-Mercurio immobile in dodicesima Casa, mentre Nettuno v’impigrisce con una quadratura.

Capricorno. Momenti d’intesa con gli amici, che comprendono le sfumature delicate del vostro carattere, ben dissimulate sotto la scorza dura ed efficiente.

Acquario. Luna e Mercurio in fastidiosa quadratura al segno. In pratica non sapete nemmeno voi cosa volete, ma vi sentite insoddisfatti su tutti i fronti.

Pesci. Avrete il soccorso della fantasia per comunicare con chi vi circonda: forse non sarete troppo convincenti, ma sicuramente risulterete simpatici.

