L’oroscopo di oggi, lunedì 18 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, lunedì 18 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Qualunque cosa abbiate in mente di fare oggi, concluderete la giornata con successo, soddisfatti di voi stessi e delle vostre performance. Solo su un fronte prendete cantonate: gli acquisti!

Toro. Luna e Mercurio disarmonici: troppo nervosi per intendervi col partner. Anche la famiglia avverte la vostra insofferenza e si comporta di riflesso.

Gemelli. La chiave del giorno è sgomitare senza contare sull’appoggio dei colleghi, che anzi approfitteranno delle vostre difficoltà per potervi superare.

Cancro. Partner più tenero che mai, ma anche più bisognoso di attenzioni. Un dono per ribadire il sentimento, accompagnato da un romantico biglietto.

Leone. Il nervosismo vi si legge in faccia, soprattutto se qualcuno di famiglia tenta di farvi cambiare idea su un progetto o di pilotarvi su una scelta.

Vergine. Un filo di stanchezza, non motivata dalle circostanze, o forse sì: avete qualche pensiero recondito che non osate confessare ma vi lavora dentro.

Bilancia. Luna amica quella di oggi, e voi negli amici avete la massima fiducia: con loro vi confidate esternando i vostri dubbi e chiedendo consigli.

Scorpione. Coppie ai ferri corti, ma se invece un partner non c’è, si legge in voi la smania di un incontro fatale, che magari arriverà in tempi brevi.

Sagittario. La difficoltà a trovare un’occupazione sotto casa, per molti distruttiva, per voi è un bonus: finalmente avete la scusa per cambiare aria!

Capricorno. Qualcosa da chiarire tra amici e qualcos’altro con voi stessi. Vi ci vorrebbe un coach che vi insegnasse ad addentrarvi nei meandri del subconscio… Infatuazioni improvvise.

Acquario. Famiglia in subbuglio per via di una notizia che vi lascia sconcertati. Eppure le avvisaglie c’erano, solo che non ne avete voluto tener conto.

Pesci. Telefonate e mail da conoscenti lontani che premono perché li raggiungiate. Le opportunità che non trovate sotto casa, le troverete all’estero.

