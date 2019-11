L’oroscopo di oggi, sabato 16 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, sabato 16 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Insolito per voi, ma sotto il tiro della Luna e di Saturno in quadratura avreste voglia di rimanere a poltrire in casa per tutta la giornata.

Toro. Davanti a una cenetta preparata con amore, il partner va in brodo di giuggiole: come sentenziavano le nonne, l’amato bene va preso per la gola!

Gemelli. Si preannuncia un sabato tranquillo, ideale per portare a termine i vostri impegni, compreso quello di rattoppare una falla finanziaria.

Cancro. Con il partner siete tenerissimi, e anche se lui sulle prime sembra distante, ci pensa il vostro filtro magico a riaccendere la fiamma!

Leone. A dettare legge Saturno lo stacanovista piazzato nella sesta Casa, quella del lavoro. Se non siete di turno, vi metterete a sfaccendare in casa.

Vergine. Se un partner accanto a voi c’è, frenate l’amico che vi corteggia spudoratamente: la vostra scelta l’avete già fatta e da quella non vi schiodate.

Bilancia. Luna alta nel cielo in quadratura, nella quale si specchia Saturno, più freddo e restrittivo che mai. Problemini ovunque, in casa e in società.

Scorpione. Perfetto amalgama di intuito e buonsenso: riuscite a tenere a bada l’impulso a intervenire subito, vagliando le decisioni al lume della ragione.

Sagittario. Né lavoro né guadagno, oggi, quindi niente acquisti. È questo l’inequivocabile messaggio di Saturno in seconda Casa, la cassa dell’oroscopo.

Capricorno. Scontro tra due energie contrapposte: Saturno, il vostro governatore algido e serioso nel segno, con la Luna, tenera e romantica all’opposizione.

Acquario. Focus sul lavoro anche oggi, nonostante sia sabato. Tra incontri, appuntamenti e qualche fastidioso imprevisto, siete presissimi fino a tardi.

Pesci. In coppia, il segreto della vostra intesa è la complicità. Vi dividete i compiti, dal preparare la colazione all’accompagnare i figli a scuola.

