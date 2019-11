L’oroscopo di oggi, venerdì 15 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 15 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Euforia e vitalità crescono insieme all’ipotesi di recarvi lontano. Ciò che accade al di fuori dei soliti ambienti risulta più coinvolgente e fortunato.

Toro. Focus su lavoro e guadagni. Reagite all’atmosfera aerea della giornata puntellandovi a terra, avete bisogno di rimanere ancorati al pratico.

Gemelli. Nessun problema nella coppia, che sia appena nata o già datata: ad ogni vostro segnale il partner risponderà con entusiasmo e tanta passione.

Cancro. Con Marte irritante e la Luna assonnata in dodicesima Casa che non alza un dito in vostro aiuto, vi renderete conto che dovrete fare tutto da soli.

Leone. Tutto alla grande, gli affari proliferano e grazie al coraggio e all’intraprendenza di alcune iniziative state raggiungendo ottimi risultati.

Vergine. Rispetto alle aspettative professionali c’è ancora un po’ di strada da compiere. Siete sempre molto esigenti, ma anche il sistema lo è! Un po’ di possessività nei rapporti.

Bilancia. L’amica del giorno è la frizzante Luna d’Aria, favorevole a chi viaggia per piacere o si dà al volontariato, mettendoci disponibilità e tanto cuore.

Scorpione. Comprensibile ma inutile preoccuparsi per il futuro, tutto è in fase di trasformazione. L’essenziale al momento è tenere un piede nella barca.

Sagittario. Confusione emotiva innescata dall’opposizione lunare. Indispensabile per il partner saper gestire i vostri continui e repentini sbalzi d’umore.

Capricorno. Le cose stanno cambiando intorno a voi, ma non siete certo i tipi che si lasciano condizionare dagli eventi o si fanno cogliere impreparati.

Acquario. Frizzanti in coppia e in compagnia dei vostri figli. In casa ci state poco, presi come siete da mille impegni, a cominciare da quelli sportivi.

Pesci. Tanti progetti, ma non è il caso di presentarli a pochi minuti dalla chiusura: se ne riparlerà lunedì, dopo aver fatto due conti riguardo al budget.

© Riproduzione riservata