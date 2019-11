L’oroscopo di oggi, giovedì 14 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 14 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Notizie in arrivo da lontano, gli amici vi aspettano per una breve vacanza e tra loro c’è qualcuno che vi guarda con particolare interesse...

Toro. Un filo di possessività può disturbare il partner. Le esperienze che in passato vi hanno turbato non giustificano il vostro comportamento.

Gemelli. In contrasto con Luna e Venere, Nettuno ha l’aria di un direttore d’orchestra ubriaco: ecco perché i vostri sentimenti oggi sono così bislacchi. Di input ne arrivano tanti, ma tutti contraddittori.

Cancro. Ancora più romantici e sognatori del consueto, sobillati dalla Luna immaginifica in dodicesima Casa, vi perdete dietro i ricordi e le nostalgie.

Leone. Complici Venere in trigono e la Luna in sestile, vi aspetta una giornata brillante, ma più orientata al sentimento che al lavoro di routine.

Vergine. Nettuno caotico in quadratura a Venere, indizio di contrasti col partner. Come sempre la famiglia, affettuosa e protettiva, darà ragione a voi.

Bilancia. Voi in ottimi rapporti con tutti, ma nell’ambiente c’è chi si guarda in cagnesco. Vi calerete perfettamente nel vostro ruolo di abili mediatori.

Scorpione. Le ispirazioni nascono direttamente dal cuore, sono l’effetto delle vostre emozioni compresse. Profumate l’ambiente bruciando resine e spezie.

Sagittario. Innamoratissimi: peccato che l’altro non se ne sia ancora accorto e voi, divenuti improvvisamente timidi, non facciate nulla per farglielo capire.

Capricorno. Basta poco per far felici le persone che vi girano intorno. Con un gesto affettuoso o una parola gentile potreste far risalire le vostre quotazioni!

Acquario. Nonostante l’impegno professionale massiccio, alla sera non siete mai stanchi: basta un invito e in quattro e quattr’otto siete già pronti!

Pesci. L’amore è un sogno, un ideale di cui vedete solo il lato migliore, rischiando così di finire come novelli Cappuccetto Rosso... nelle fauci del lupo.

© Riproduzione riservata