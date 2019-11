L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Poche affinità con gli astri del giorno, men che meno con Saturno e Plutone sempre troppo esigenti. Per fortuna la Luna ve le manda tutte lisce. Cresce il desiderio di muoversi, comunicare.

Toro. Chi rientra oggi da un viaggio di lavoro lo fa con un sospiro di sollievo misto a soddisfazione: anche stavolta ve la siete cavata con onore.

Gemelli. Focus sul lavoro, con il Sole e Mercurio che battono sul tempo. Non solo business però, anche attivismo ecologista contro l’inquinamento ambientale.

Cancro. Giornata addolcita dai trigoni acquatici di Nettuno e Mercurio, a sua volta buon amico di Saturno che dal segno opposto vi osserva corrucciato.

Leone. La famiglia catalizza buona parte delle vostre energie. È al passato e non al futuro che oggi rivolgete il pensiero sempre più spesso. Se poi per caso incontrate un ex, il turbamento si fa evidente.

Vergine. Trattative condotte con fermezza ma senza rigidità, l’interlocutore apprezza la vostra intelligenza, l’eloquio forbito e l’onestà di intenti.

Bilancia. Per abbellire la casa, in cerca del pezzo giusto d’arredamento rischiate di spendere una fortuna. Tranquilli, ci penserà Saturno a ridimensionarvi!

Scorpione. Un ottimo mix di razionalità, intuito e buonsenso vi consente di cavarvela egregiamente al lavoro e negli affari, splendidamente agli esami. Sentimenti intensi, arricchiti da una vena romantica.

Sagittario. Qualche prova da affrontare in ambito lavorativo, tra complicazioni e ritardi. Peccato che non ci sia il tempo materiale per risolvere tutto.

Capricorno. Dalla loro postazione nel segno Saturno e Plutone dirigono il gioco, facilitando la nascita di simpatie, i colloqui e i contatti lavorativi.

Acquario. Giornata di lavoro con prove da superare, in mente solo una mini vacanza che vi snebbi il cervello… nulla di meglio che respirare aria pulita!

Pesci. Piccoli segreti che non potete rivelare a nessuno vi pesano un po’ sul cuore, ma se il vostro lavoro implica il silenzio ormai ci avete fatto il callo.

© Riproduzione riservata