I mercatini di Natale quest'anno diventano evergreen: quelli da non perdere in Italia

Natale è sinonimo di mercatini. Ormai anche in Italia vengono allestiti mercatini dove poter comprare addobbi natalizi o regalini particolari e così accanto a quelli storici dove ci sono espositori che vengono da ogni parte d'Italia esponendo specialità enogastronomiche regionali , giocattoli in legno e i capi di abbigliamento originali, ci sono mercatini più "commerciali" che diventano luoghi attrattivi per famiglie dove trascorrere pomeriggi.

I mercatini di Natale, originari del nord Europa da tempo sono approdati nel nostro Paese e ce ne sono alcuni davvero particolari come quelli evergreen dell’Alto Adige, del Trentino e del Friuli-Venezia Giulia.

Da non perdere quello di Bolzano. Grazie alla sua forte identità nordica è stata tra le prime città italiane a fare del mercatino una vera attrazione, inserendosi nella tradizione svizzera e austriaca. Da quest'anno (28 novembre-6 gennaio) tanta attenzione per l’ambiente, prodotti rigorosamente locali, stand tutti in legno.

Poi c'è il mercatino di Natale di Merano. Lungo il Passirio circa 80 stand saranno presenti dal 24 novembre al 6 gennaio. Bancarelle medievali e casette di legno ospitano dolci fatti in casa, oggetti di artigianato in legno, vetro o lana. A Piazza Terme ci sono 6 sfere natalizie colorate – le Kugln – che propongono piatti tipici altoatesini, da gustare su prenotazione.

A Vipiteno mercatino con influenze austriache. Dal 28 novembre al 6 gennaio, tra luci, suoni e odori vengono esposti prodotti artigianali e leccornie come ad esempio i lebkuchen, biscotti tipici fatti in casa.

Altra tappa imperdibile è Trento, dove i mercatini (22 novembre-6 gennaio) si concentrano in due piazze circondate dalle antiche mura cittadine. Nelle casette in legno ci sono addobbi per l’albero, arredi, decorazioni, tessuti e giocattoli; tutto è artigianale. E poi spazio all’enogastronomia locale con classici strudel, vin brulé e la “treccia mochèna”.

Il mercatino di Natale di Levico Terme è ospitato, invece, all'interno del Parco Asburgico. Dal 25 novembre al 6 gennaio, si trovano 60 casette di legno che espongono prodotti dell’eccellenza artigiana e gastronomica del posto. Presenti, per i più piccoli, Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi che raccoglieranno le letterine. In un'area è possibile visitare oltre cento presepi realizzati da artigiani locali e nazionali.

Mercatini di Natale da non perdere nel Cortile del Maglio, a Torino (4-23 dicembre): stand provenienti da tutta Italia che vendono oggetti handmade, prodotti tipici e tanto buon cibo. A Piazza Castello è presente il presepe, costruito da artisti locali.

A Milano, da non perdere, in piazza Castello, il tradizionale mercatino “Oh Bej! Oh Bej!”, il cui nome pare derivi dalle esclamazioni di gioia dei bambini milanesi che accettavano di buon grado i doni di Giannetto Castiglione, inviato papale, in occasione del suo ingresso in città nel 1510. Dal 5 all'8 dicembre, negli oltre 25.000 metri quadrati di esposizione intorno al castello Sforzesco ci sono oltre trecento espositori, di cui circa due terzi sono espressione della tradizione meneghina. Sempre nel centro storico di Milano verranno posizionate un centinaio di bancarelle con idee regalo ed addobbi. Ai Giardini Pubblici intitolati al giornalista Indro Montanelli, infine, si trova "Il Villaggio delle Meraviglie" con un imperdibile Mercatino di Natale e con tante attività per adulti e bambini che si svolgono in una magica atmosfera fra i secolari alberi dei giardini.

A Napoli, imperdibile è il mercatino di via San Gregorio Armeno, nel cuore di Spaccanapoli, luogo simbolo dell’antica tradizione che vede i mastri artigiani napoletani costruire bellissime statuine per il presepe. Si trovano statuette classiche ma anche personaggi famosi di passato e presente, rappresentati come caricature, in una combinazione di sacro e profano davvero affascinante.

