L’oroscopo di oggi, lunedì 11 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, lunedì 11 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. L’amore non è il primo dei vostri pensieri, oggi che siete alle prese con conti e bilanci. Ma la stabilità non è solo quella finanziaria!

Toro. Ipersensibili, con la Luna fulminata da Urano nel segno. Voglia di cambiare tutto: look, stile di vita, casa, lavoro e magari anche partner!

Gemelli. Puntate al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, dovrete sforzarvi di migliorare l’organizzazione. Nutrirete qualche dubbio in merito a un affare.

Cancro. In cerca di nuovi stimoli e orizzonti diversi, con gli amici avrete la possibilità di condividere esperienze insolite ed emozioni forti.

Leone. Bella idea quella del vostro capo di chiamarvi per un’emergenza al di fuori dell’orario di lavoro! Accantonate l’orgoglio leonino e abbozzate.

Vergine. Lunedì “on the road”. Viaggiare vi rilassa e vi dà nuovi input, anche se le ispirazioni che ne derivano non saranno prontamente realizzabili.

Bilancia. La tensione c’è, vi lavora dentro, anche se dall’esterno non trapela: tutta colpa della coppia Luna-Urano in ottava Casa, quella dell’inconscio.

Scorpione. Coppia in crisi: o scoppia o recupera l’intesa. Per mettere le cose a posto, però, non si può far finta di nulla, ci vuole un cambiamento decisivo.

Sagittario. Occhi puntato su lavoro e benessere, così piace alla coppia Luna-Urano in transito nella sesta Casa. In ufficio e in palestra farete faville!

Capricorno. Splendidi momenti con la persona del cuore e con i figli, se ne avete. In questo lunedì è obbligatorio ritagliarsi degli spazi per piccole follie.

Acquario. Voglia di far nulla, mista paradossalmente a una strana agitazione, che v’impedisce di applicarvi seriamente e costruttivamente a qualcosa.

Pesci. Messaggino da cardiopalmo da una persona lontana alla quale pensate spesso con nostalgia, certi di non poterla rivedere entro breve tempo.

