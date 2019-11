Diletta Leotta e Gigi D'Alessio, il bacio fuori dal ristorante scatena la fantasia dei fan

Diletta Leotta e Gigi D'Alessio si scambiano un bacio fuori dal ristorante, al termine di una cena, ed ecco che sul web si scatena la fantasia dei fan, che hanno subito pensato ad una storia tra i due.

Tutto è partito da alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi che ha spiegato la foto del saluto fra Diletta Leotta e il cantante così: "Incontro al bacio con Gigi D'Alessio".

In realtà, il servizio raccontava la cena fra la Leotta e il suo attuale compagno, Daniele Scardina. Nessun coinvolgimento dunque fra la giornalista siciliana e D'Alessio. Tuttavia il titolo "incontro al bacio" è bastato per far pensare agli internauti ad una possibile storia d'amore tra la Leotta e D'Alessio.

