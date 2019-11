L’oroscopo di oggi, domenica 10 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, domenica 10 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna nel segno mette in luce la vostra anima intraprendente, ma con Marte e Plutone dissonanti rischiate di sprecare energie inutilmente. Anche in amore non concepite confini…

Toro. Nulla da ridire sul rapporto di coppia, nella quotidianità funziona a meraviglia. Il segreto del vostro successo è il dialogo: parlate e sarete felici.

Gemelli. Partner e amici si fronteggiano contendendosi il primato nel vostro cuore, senza capire che in uno spazio illimitato c’è posto per tutti!

Cancro. Grattacapi di lavoro e tensioni col partner. Sono i bimbi di casa la vostra delizia, che con la loro tenerezza alleggeriscono ogni problema.

Leone. Il doppio trigono della Luna e di Giove vi dà la carica, così oggi ne fate di tutti i colori, coinvolgendo chi vi è accanto nelle vostre iniziative. Allegri, generosi e comunicativi.

Vergine. Un filo possessivi, al partner siete attaccatissimi e ai figli ancora di più. Importante è parlarsi, raccontandosi opinioni, desideri, aspettative.

Bilancia. Domenica litigiosa, ma con le dovute spiegazioni tutto si risolve. Per non incagliarsi in un meccanismo ripetitivo di contesa, occorre chiarirsi.

Scorpione. In questa domenica il vostro governatore Plutone vi regala momenti di grande intensità emotiva, formando un proficuo sestile con Mercurio nel segno. Acquisti sfiziosi e piuttosto costosi, ma solo cose belle e di qualità.

Sagittario. Tutto ciò che fate oggi si tinge di vivacità. Il vostro modo scherzoso e ironico di rapportarvi con gli altri vi fa conquistare molte simpatie.

Capricorno. A fare il buono e il cattivo tempo oggi è Plutone nel segno, in conflitto con la Luna, alias la famiglia, ma armonico a Mercurio: viva gli amici!

Acquario. Una ventata di ottimismo alimenta il buonumore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso e gli altri verranno attratti da voi.

Pesci. Difficile resistere alla tentazione di spendere oltre le vostre possibilità, ma un amico nei panni del grillo parlante v’impedirà di fare pazzie.

