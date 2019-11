L’oroscopo di oggi, sabato 9 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, sabato 9 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Idealizzato, l’amore è ancora più bello. Peccato non corrisponda a verità, ma questo per voi collezionisti di flirt è un dettaglio trascurabile.

Toro. A dettare le regole è il sestile Saturno-Nettuno, orientato all’amicizia e all’introspezione; i desideri restano segreti, manifestandosi nei sogni.

Gemelli. Manforte dagli amici, incoraggiati dalla Luna. Magari in fatto di incombenze rendete poco, ma saprete risistemare relazioni zoppicanti. In coppia soprattutto, qualcosa va chiarito.

Cancro. Se con Saturno all’opposizione in coppia non gira, il vostro spirito romantico, pilotato da Nettuno, potrebbe valutare un nuovo amore…

Leone. Se la vostra storia d’amore è agli albori o ancora alla fase del flirt, oggi succede qualcosa di magico che vi riempie di entusiasmo e di felicità.

Vergine. Se il partner in passato ha commesso un errore, non potete rimproverarlo per tutti gli anni a venire! Siate clementi e dategli un’altra chance.

Bilancia. Sabato no sotto il tiro della Luna e di Saturno disarmonici, che fanno prevedere un po’ di maretta nei rapporti, soprattutto in coppia e in famiglia.

Scorpione. Qualche rallentamento rispetto alle scadenze in merito al disbrigo degli affari. Saturno non vi nega il suo aiuto, ma di sicuro allunga i tempi.

Sagittario. Protagonista Venere sensuale nel segno: se siete innamorati sarà un sabato bellissimo, coronato da una serata magica con tante lucine rosse.

Capricorno. Sarà Saturno oggi il vostro puntello: grazie al sestile che scambia con Nettuno, la logica si allea con la fantasia in un mix pieno di promesse.

Acquario. Giornata serena e piena di piacevoli sorprese, con la Luna e Venere dalla vostra. Amici, amori, parenti, compagni: tutti vi gravitano attorno.

Pesci. Nettuno, maestro di creatività fantasiosa nel vostro segno, riceve il sestile rassicurante di Saturno, laureato in logica con master in concretezza.

