L’oroscopo di oggi, venerdì 8 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 8 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. L’introspezione ogni tanto piace anche a tipi iperattivi come voi; scalare la montagna è simbolo di elevazione e del raggiungimento di un ideale.

Toro. Favoriti i creativi, che in una squadra complice e affiatata trovano il supporto ideale per trasformare le loro fantasie in un progetto attendibile.

Gemelli. Gli impegni di studio o di lavoro possono interferire sull’armonia di coppia: entrambi troppo presi, avete poco tempo da dedicarvi a vicenda. Tenete duro, il weekend è ormai a un passo.

Cancro. Con Saturno contro l’umore non è mai al top, ma la mediazione del Sole e della Luna ne spunta gli aculei, rendendo il partner un po’ più malleabile.

Leone. Per quanto infastidito dalla quadratura lunare, Giove armonico al vostro segno è un’ottima garanzia di vitalità. Affettività sincera e appassionata.

Vergine. Se avete un problema da risolvere in famiglia, meglio che lo affrontiate con l’animo sereno e un pizzico di umorismo. Sorridere aiuta!

Bilancia. Il senso del dovere è la molla che vi spinge a strafare, occupandovi di tutti: familiari, colleghi e chiunque abbia bisogno del vostro aiuto.

Scorpione. Splendida giornata con Saturno e Nettuno in trigono al Sole nel segno, in perfetto equilibrio tra energia e sensibilità, vitalità e adattamento.

Sagittario. Qualche zavorra di lavoro da liquidare rapidamente prima della chiusura settimanale; in compenso guadagnate bene e magari recuperate un credito.

Capricorno. Se lavorate a contatto col pubblico o vi occupate di commercio, non perdetevi una buona occasione di guadagno, mettendo in luce le vostre doti.

Acquario. Poca voglia di mettervi in gioco, oggi infatti il rendimento sul lavoro è pari alla metà del solito: succede raramente, e solo quando non siete in vena.

Pesci. Più date peso a una situazione e più questa si ingigantisce. Sì a un po’ di relax: una passeggiata e un bagno profumato per recuperare equilibrio.

