L'Australia vista dallo spazio: la foto AstroLuca mostra i danni degli incendi

Luca Parmitano, dalla sua finestra sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), dove si trova per la missione Beyond dell’Agenzia spaziale europea (Esa), continua a raccontare le bellezze della Terra e anche le sue minacce.

La bellezza del tramonto in Australia, deturpata da centinaia di chilometri di fumo di incendi.

The beauty of a sunset over #Australia, marred by hundreds of miles of smoke from fires. #MissionBeyond pic.twitter.com/6uUqQimmCU

— Luca Parmitano (@astro_luca) November 8, 2019