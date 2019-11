Emma Marrone e gli hater: "Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro"

Intervistata da Le Iene, Emma Marrone ha raccontato del suo periodo di pausa dalla musica per via dei suoi problemi di salute.

La cantante ha puntato il dito contro i suoi hater: "Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro", ha detto.

L'intervista andrà in onda stasera su Italia 1. Dopo un intervento, Emma è tornata sulle scene balzando ai primi posti delle classifiche col nuovo album, "Fortuna".

Ma non sono mancate le difficoltà per colpa dei cosiddetti "leoni da tastiera" che, nonostante il momento delicato, hanno attaccato la cantante augurandole addirittura la morte.

"Ho pensato a chi di cancro è morto per davvero e alla sua famiglia”, ha detto Emma. In passato, la cantante è stata attaccata dagli hater anche per le sue idee politiche. In particolare, fatto successo a luglio, quando Emma ha difeso la capitana Carola Rackete dicendo dunque di essere favorevole ai porti aperti.

Emma, oltre agli hater, ha dovuto fare i conti anche con gli stalker: “Lo si fa con coraggio e con le persone che si hanno vicino. Per vincere lo stalking non basta lo spray al peperoncino nella borsetta, che comunque porto”, ha ammesso.

