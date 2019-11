L’oroscopo di oggi, domenica 3 novembre, segno per segno

Ariete. Domenica double face, con la mattinata grigio scuro e un pomeriggio a colori vivaci, grazie al passaggio della Luna in sestile.

Toro. La Luna del giorno cambia la direzione delle cose in base alle lancette dell’orologio. Spostamenti piacevoli al mattino, imprevisti di pomeriggio.

Gemelli. Nulla di nuovo al mattino, vi svegliate immusoniti e ancora stanchi dopo i bagordi del sabato sera. Per fortuna l’atmosfera cambia dal pomeriggio.

Cancro. Qualche discussione con il partner in merito all’educazione dei figli, che affrontate con metodi opposti: lui o lei pone veti, voi fate concessioni.

Leone. Partner indisponente, vi beccate su quisquilie, ma tutti i torti non ce li ha: abituati a regnare, pretendete di dirigere anche la sua vita.

Vergine. Passeggiata domenicale in centro; visti con occhi da turista, quanti bei monumenti ospita la vostra città! E dire che li davate per scontati…

Bilancia. Tra mugugni e malumori la domenica mattina si trascina lenta, ma dopo un bel pranzetto, come per magia, tutto cambia fuori e dentro di voi.

Scorpione. Domenica rilassata, mano nella mano col partner, saccheggiando i mercatini alla ricerca della chicca introvabile che manca alla vostra collezione.

Sagittario. Spilorcia la Luna del mattino, incompatibile con il vostro carattere generoso dalle mani bucate: meno male che dopo pranzo cambia registro.

Capricorno. Tra una passeggiata e un giro di shopping, gli amici riempiono la domenica, parlandovi di un progetto che pian piano sta prendendo forma.

Acquario. Fatale combinazione… E la persona che vi ritroverete davanti sarà una vera visione, oppure qualcuno che riemerge dal vostro passato.

Pesci. Flirt in stand by, per ora vi accontentate di una bella amicizia anche se sotto sotto sentite che il vostro interesse è pienamente corrisposto.

