Tv, Celentano torna con Adrian: tra gli ospiti anche De Filippi e Bonolis

Dopo il flop dello scorso febbraio e l'improvvisa sospensione, Celentano ci riprova e torna con "Adrian". A partire dal 7 novembre il Molleggiato fa il suo ritorno in prima serata su Canale 5 ma cambiando e rivoluzionando il registro del programma. Sarà presente in scena nei panni di protagonista e insieme a lui ci saranno ospiti di primo livello.

Tra i confermati compaiono i nomi di Carlo Conti, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Enrico Mentana, Massimo Giletti, Checco Zalone, Ligabue, Elisa. Probabilmente a una delle prime due puntate parteciperà anche sindaco di Milano Beppe Sala.

Ancora non è chiaro se Celentano intratterrà con loro dei dialoghi 'one to one' o se giocherà a riunirli attorno a uno stesso tavolo, come nella memorabile 'Ho visto un re' eseguita con Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Dario Fo e Antonio Albanese nello show del 2001 '125 milioni di caz...te'.

Lo spettacolo andrà in scena in uno studio di Cologno Monzese (e non più il teatro Camploy di Verona), con il pubblico, una scenografia tutta nuova con un enorme ledwall sullo sfondo e soprattutto con l'orchestra diretta dal maestro Fio Zanotti. Del cast fisso (che aveva visto sul palco Nino Frassica, Giovanni Storti, Natalino Balasso, dopo il forfait di Teo Teocoli e Michelle Hunziker) è confermata l'attrice Ilenia Pastorelli.

I temi, si ipotizza, saranno quelli da sempre prediletti da Celentano: della bellezza, libertà, rispetto per l'ambiente, grandi navi, battaglia contro il consumismo sfrenato. Nel corso della seconda parte del programma tornerà il cartoon ideato, scritto e diretto da Celentano con gli allievi della Scuola Holden di Alessandro Baricco e con la collaborazione di firme stellari: da Milo Manara (studio dei personaggi e delle ambientazioni), che però ha preso le distanze dal progetto, a Nicola Piovani, (musiche originali), alla supervisione ai testi di Vincenzo Cerami (scomparso nel 2013).

Delle anticipazioni si parlerà sabato 2 novembre a Verissimo, su Canale 5 dalle 16. Silvia Toffanin parteciperà alle prove di "Adrian" e con Celentano svelerà in anteprima qualche dettaglio del programma.

© Riproduzione riservata