Il doodle di Google oggi celebra Halloween: festa anche in Italia, ma è allarme spiritismo

Il doodle di Google oggi celebra Halloween. Per la festa del 31 ottobre, in collaborazione con il Wwf, ecco in 40 Paesi del mondo una animazione che ha come tema principale gli animali e non la paura, un mondo magico e non fantasmi e orrore.

L'anno scorso, invece, Google aveva lanciato i fantasmi e negli anni precedenti altre animazioni e disegni, che però nulla hanno a che vedere con la scelta di oggi che celebra così in modo alternativo il mito di Halloween.

Una festa conosciuta nei film e vissuta oggi anche in Italia. Dolcetto o scherzetto si affianca alla nostra tradizione, per una ricorrenza "importata" anche se non dall'America come in tanti pensano.

La festa ormai più amata dai bimbi non ha infatti origini americane ma irlandesi, quando vi era la dominazione dei Celti. Halloween, infatti, in Irlanda corrisponde a Samhain, il capodanno celtico. Da lì poi la tradizione si è trasferita negli Stati Uniti grazie agli emigranti.

In Italia, intanto, sono quasi triplicate, rispetto alla media del mese di ottobre, le vendite delle zucche in questa settimana. Lo stima Coldiretti con la corsa agli acquisti spinta dalla notte delle streghe. Il calcolo dell'organizzazione agricola è elaborato sulla base degli acquisti registrati nella rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.

Il report economico sottolinea che "dalla padella all'intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe si è registrato un boom di richieste per accaparrarsi in tempo l'ortaggio più grande del mondo, con il caldo e le anomalie climatiche che hanno tagliato del 10% la produzione 2019".

Ma c'è anche un allarme: in coincidenza con Halloween si registra un aumento del 60% di segnalazioni al Numero Verde Nazionale "Antisette" (800228866) istituito nel 2002 dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con la Sas, squadra antisette della Polizia di Stato.

A chiamare, spiega un comunicato della Comunità, sono principalmente genitori e insegnanti. "Sotto le mentite spoglie di una pseudo-festa - avverte -, anche in scuole frequentate dai bambini più piccoli, viene propagandato il mondo dello spiritismo con la recita di filastrocche inopportune, l'esaltazione della stregoneria, del macabro, dell'orrore e dell'occultismo".

"Halloween - continua la comunità -, il 31 ottobre è il Capodanno di tutto il mondo esoterico, la festa più importante dell'anno per i seguaci di satana. Per gli occultisti Halloween ha le sue radici in un culto pagano ed è una delle quattro ricorrenze più importanti del loro calendario, dove la profanazione dei cimiteri, le messe nere, i sacrifici e ogni sorta di dissacrazione e sacrilegio vengono praticati ed esaltati".

"Chiediamo alle agenzie educative - è quindi l'appello di padre Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXII- di vigilare specialmente verso i minori e chiediamo una particolare attenzione agli operatori pastorali che non confondano, anche con la voluta ambiguità etimologica, la grande festa civile e religiosa di Ognissanti con una finta carnevalata consumistica che risponde per alcuni a un culto satanico collettivo che equivale al loro "capodanno".

